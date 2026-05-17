Sinner su Panatta: “Ci ho scambiato due parole, è stato simpaticissimo”

“Ho scambiato due parole con Panatta ed era molto contento ed è stato simpaticissimo. Personalmente lo conosco poco ed è stato bello, mi ha detto che verrà anche a Parigi. Sono stato felice di conoscerlo di più e spero di poterci parlare con meno pubblico intorno (ride ndr.)“. Così Jannik Sinner, a Che Tempo Che Fa, sulle battute scambiate con Adriano Panatta durante la premiazione degli Internazionali d’Italia 2026, vinti in finale contro Casper Ruud. “Gli ultimi 5 tornei sono stati veramente incredibili. Partendo da Indian Wells, poi Miami. Poi abbiamo cambiato superficie: Monte Carlo, Madrid, Roma. E ora devo riposarmi un attimo perché ho dato tanto, anche mentalmente”, aggiunge Sinner sulle fatiche degli ultimi mesi.