LIVE – Allenamento Sinner, Masters 1000 Madrid 2026: gli aggiornamenti in diretta

Il live con gli aggiornamenti del primo allenamento di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid 2026. Dopo il titolo a Monte-Carlo, l’azzurro ha deciso di volare in Spagna per disputare il secondo 1000 stagionale su terra battuta. Complici le assenze di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, è il chiaro favorito per il titolo. Su SpazioTennis – presente sul posto – aggiornamenti in tempo reale della sessione d’allenamento alla Caja Màgica di Jannik Sinner. Il nostro sito fornirà una diretta scritta a partire dalle ore 17:00.
SORTEGGIO TABELLONE: DATA E ORARIO
Ore 17.40 – La stampa non è autorizzata a seguire l’allenamento odierno. A causa di questa disposizione, non sarà possibile aggiornare in tempo reale sull’allenamento.
17.13 – 10 minuti di scambi da fondo campo con Sinner che appare in buoni condizioni fisiche.
L’accoglienza della Caja Màgica per Sinner:
Al seguito dell’altoatesino ci sono Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara e Andrea Cipolla.
Ore 17.02 – Jannik Sinner è entrato in campo.
Ore 17.00 – Amici di Spazio Tennis, benvenuti alla diretta testuale del primo allenamento di Sinner a Madrid. Jannik non ha ancora fatto il suo ingresso in campo. Thiago Tirante è invece entrato puntuale