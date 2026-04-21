Masters/WTA 1000 Madrid: programma, orari, ordine di gioco di mercoledì 22 aprile. Esordio per Berrettini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 22 aprile del Masters/WTA 1000 di Madrid 2026. È finalmente arrivata l’ora dell’inizio del secondo grande appuntamento stagionale su terra rossa: per i colori azzurri saranno diversi gli italiani in campo. Matteo Berrettini sarà impegnato nel secondo match sul Manolo Santana Stadium contro Raphael Collignon. Spazio anche a Mattia Bellucci, sul campo 6, che a un anno di distanza affronterà nuovamente al primo turno Dzumhur. Torna in campo anche Lorenzo Sonego, al secondo torneo dopo il rientro dall’infortunio al polso, atteso da un qualificato. A chiudere la giornata sul campo 6 sarà Federico Cinà, anche lui contro un qualificato. Di seguito programma completo.ù
IL PROGRAMMA COMPLETO DI MERCOLEDÌ 22 APRILE
Manolo Santana Stadium
ore 11.00 – Sonmez vs (WC) Martinez Cirez
a seguire – Berrettini vs Collignon
a seguire – Bautista Agut vs Tirante
non prima delle 17.00 – Pliskov vs (Q)
a seguire – (WC) Jodar vs De Jong
Arantxa Sanchez Stadium
ore 11.oo – Bergs vs Cilic
non prima delle 13.oo – Eala vs Q
a seguire – Gibson vs (WC) Arango
a seguire – Hurkacz vs Q
a seguire – Townsend vs Boulter
Stadium 3
ore 11.oo – WTA match
a seguire – WTA match
a seguire – WTA match
a seguire – Machac vs Comesana
a seguire – Tabilo vs Royer
Court 4
ore 11.00 – (PR) Zhang vs Kopriva
a seguire – Buse vs Mannarino
a seguire – Muller vs Struff
a seguire – Ofner vs Q
a seguire – Q vs Q
Court 6
ore 11.oo – Brooksby vs Nava
a seguire – Bellucci vs Dzumhur
a seguire – Sonego vs Q
a seguire – Cinà vs Q