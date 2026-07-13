ATP 500 di Washington, definita l’entry list: Musetti pianifica il ritorno in campo, presenti anche Paolini e Venus Williams

Si è appena chiuso un capitolo intenso della stagione come Wimbledon 2026, ma la lettura incalza, e dopo alcuni ATP e WTA 250 sulla terra europea, si volerà in Nord America, a partire dall’incandescente cemento del 500 di Washington (25 luglio – 2 agosto). Il torneo della capitale statunitense è spesso il momento in cui si rivedono alcuni lungodegenti che hanno trovato nella pausa dopo Wimbledon e nel ritorno sul cemento l’occasione ideale per ritrovare il ritmo perso. È il caso di Lorenzo Musetti che, assente dalle competizioni dagli Internazionali d’Italia 2026 a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra, ha pianificato il rientro in campo prima dei Masters 1000 estivi.

Non si può ancora dare per certa la partecipazione del toscano, ma è sicuramente incoraggiante rivedere il suo nome nelle entry list, in un periodo in cui le aspettative possono essere accontentate dal solo fatto di entrare in campo in buona condizione fisica.

Il campo di partecipazione

Presenti in campo femminile anche Jasmine Paolini, che cercherà di dare continuità al fuoco ritrovato ai Championships e Venus Williams, che, via sito ufficiale del torneo di Washington, ha già annunciato che ha ottenuto una wild card anche per il WTA 1000 di Toronto.

Nel maschile si contano 4 top 10 e 8 top 20 tra cui Felix Auger-Aliassime, Alex De Minaur, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, a cui si è aggiunto all’ultimo secondo Ben Shelton, che ha dovuto ricorrere alla wild card per un probabile decisione di calendario dell’ultimo momento. Anche gli altri ‘invitati’ al torneo sono degni di nota: Jack Draper, Stefanos Tsitsipas e Kei Nishikori aggiungono tutti, in modo diverso, attesa per lo spettacolo. In campo femminile guida invece il seeding Elina Svitolina, numero 10 del mondo di poco sopra alla connazionale Marta Kostyuk: le due guidano un gruppo di 6 top 20.