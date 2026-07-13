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ATP 250 Gstaad 2026: esordio ok per Sonego, eliminato Schwaerzler

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Lorenzo Sonego agli Internazionali d'Italia 2026
Lorenzo Sonego - Foto FITP

Lorenzo Sonego accede al secondo turno dell’ATP 250 di Gstaad 2026. Il torinese, numero 83 del mondo, elimina all’esordio nel torneo svizzero l’austriaco Joel Josef Schwaerzler (n.171 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6(4) in un’ora e 51 minuti di gioco. Match praticamente dominato dai servizi, con un solo break nel primo set in favore dell’azzurro, bravo a salvare le uniche due palle break concesse. Sonego avanza al secondo turno, dove se la vedrà con il vincente della sfida tra Raphael Collignon, testa di serie numero 7, e il qualificato Timofey Skatov.

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