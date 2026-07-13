Sinner, 80 settimane da numero uno del mondo: raggiunto Hewitt

Per Jannik Sinner inizia ufficialmente l’80esima settimana da numero uno del mondo. L’azzurro consolida il vantaggio sugli inseguitori dopo essersi riconfermato campione a Wimbledon, impresa riuscita solamente ad altri nove giocatori nell’Era Open. Con questo traguardo, Jannik entra anche nella Top 10 di tutti i tempi, raggiungendo Lleyton Hewitt.
Al momento, nella classifica live, Sinner guida con 13.450 punti contro gli 8.480 di Alexander Zverev, che raggiungendo l’ultimo atto dei Championships ha superato in classifica Carlos Alcaraz portandosi al numero due del mondo. Dietro di lui, proprio lo spagnolo, che è ancora fermo ai box per il problema al polso destro con 8.160 punti nel ranking Atp.