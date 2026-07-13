Tabellone ATV Bancomat Tennis Open 2026: tutti gli accoppiamenti, c’è Grant

Sorteggiato il tabellone dell’ATV Bancomat Tennis Open 2026, torneo in programma al Circolo Antico Tiro a Volo, a Roma, dal 13 al 19 luglio. In palio 125 punti in classifica WTA, con Tyra Grant ottava forza del seeding e a caccia di risultati per avvicinarsi alla Top 100. Prima forza del tabellone Oksana Selekhmeteva (n.88 WTA), seguita da Darja Semenistaja (n.103 WTA). Testa di serie numero 4 Lucia Bronzetti e numero 7 del seeding Nuria Brancaccio.
Il tabellone completo
PARTE ALTA
(1) Selekhmeteva vs Yaneva
Lansere vs (Q) Malygina
Ferro vs (WC) Zantedeschi
(WC) Trevisan vs (8) Grant
(3) Jones vs Spiteri
(Q) Kotilar vs Urgesi
Rinaldo Persson vs Astakhova
Rame vs (6) Noha Akugue
PARTE BASSA
(5) Radivojevic vs Ren
Gjorcheska vs (WC) Chiesa
Kostovic vs Ruggeri
(Q) Mazzola vs (4) Bronzetti
(7) Brancaccio vs Pieri
(WC) Pace vs Vedder
Kovinic vs (Q) Basiletti
(2) Semenistaja vs Riera