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Tabellone ATV Bancomat Tennis Open 2026: tutti gli accoppiamenti, c’è Grant

By Tommaso de Laurentiis
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Tyra Grant agli Internazionali d'Italia 2026
Tyra Grant - Foto FITP

Sorteggiato il tabellone dell’ATV Bancomat Tennis Open 2026, torneo in programma al Circolo Antico Tiro a Volo, a Roma, dal 13 al 19 luglio. In palio 125 punti in classifica WTA, con Tyra Grant ottava forza del seeding e a caccia di risultati per avvicinarsi alla Top 100. Prima forza del tabellone Oksana Selekhmeteva (n.88 WTA), seguita da Darja Semenistaja (n.103 WTA). Testa di serie numero 4 Lucia Bronzetti e numero 7 del seeding Nuria Brancaccio.

Il tabellone completo

PARTE ALTA

(1) Selekhmeteva vs Yaneva
Lansere vs (Q) Malygina

Ferro vs (WC) Zantedeschi
(WC) Trevisan vs (8) Grant

(3) Jones vs Spiteri
(Q) Kotilar vs Urgesi

Rinaldo Persson vs Astakhova
Rame vs (6) Noha Akugue

PARTE BASSA

(5) Radivojevic vs Ren
Gjorcheska vs (WC) Chiesa

Kostovic vs Ruggeri
(Q) Mazzola vs (4) Bronzetti

(7) Brancaccio vs Pieri
(WC) Pace vs Vedder

Kovinic vs (Q) Basiletti
(2) Semenistaja vs Riera

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