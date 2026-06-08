Zverev sopra tutti: è lui il leader di vittorie negli Slam nel 2026

Il denominatore comune tra i primi due Slam dell’anno è un ragazzone di 198 centimetri nato ad Amburgo e si chiama Alexander Zverev. Il numero 3 del mondo è arrivato in semifinale all’Australian Open — sconfitto al quinto set nell’accesa e discussa semifinale con Carlos Alcaraz —, mentre è stato incoronato Re Sole al Roland Garros, conquistando il primo Slam della sua carriera a 29 anni.

Nei tornei Major nessuno ha vinto più partite del tedesco nel 2026. Sasha comanda con 12 successi, mentre lo segue a sorpresa Jakub Mensik con 8 vittorie: terzo turno in Australia (poi ritirato per infortunio) e semifinale a Parigi. Alcaraz e Djokovic sono fermi a 7 vittorie, mentre Jannik è a quota 6, a pari merito con Learner Tien, vera sorpresa all’Happy Slam, e Casper Ruud. Segue poi una lunga trafila di giocatori appaiati a 5 successi, tra cui spuntano i nomi di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, entrambi protagonisti autorevoli sul rosso parigino.