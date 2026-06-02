Roland Garros 2026, Jodar: “Posso competere con chiunque, ma devo migliorare. Zverev? È il favorito”

“Tutte queste partite mi hanno fatto capire che, se vuoi competere contro i migliori giocatori del mondo, devi mantenere il tuo livello costante per tutto il match. Non puoi avere troppi cali durante la partita, soprattutto quando giochi incontri al meglio dei cinque set. Per quanto riguarda me stesso, ho capito che posso competere contro chiunque, ma, allo stesso tempo, devo ancora migliorare molti aspetti del mio gioco. E queste partite mi aiuteranno proprio a lavorare su quei dettagli”. È un Rafael Jodar più maturo quello che si presenta in conferenza stampa dopo la sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros 2026 contro Alexander Zverev, impostosi per 7-6(3) 6-1 6-3.

“È un grandissimo giocatore. Fa tutto molto bene. Ha tantissima esperienza e gioca in stadi come questi da molti anni – ha proseguito il prodigio spagnolo, spendendo parole di elogio e stima nei confronti dell’avversario –. Credo che questo sia un fattore fondamentale per affrontare i momenti importanti e la pressione durante una partita. Nel complesso fa tutto ad altissimo livello. Se un giorno voglio arrivare a quel livello, so che dovrò lavorare tantissimo”.

E per il madrileno è proprio lui il favorito per la vittoria finale: “È lui il favorito, ma deve ancora vincere altre due partite. Tutti i giocatori che saranno in semifinale venerdì avranno le stesse possibilità. Se sono arrivati fin lì significa che hanno ottenuto grandi risultati. Auguro il meglio a tutti: il giocatore che esprimerà il tennis migliore nel weekend vincerà il titolo”.

Insegnamenti e prospettive

Un primo Roland Garros ricco di esperienze e lezioni da cui trarre insegnamenti: “È stata una grande esperienza. Porto con me tutto quello che ho vissuto in queste partite e sicuramente mi servirà per imparare e continuare a migliorare nelle prossime settimane di allenamento”.

Ora è tempo di tuffarsi nella stagione sul verde, con l’obiettivo di brillare anche a Wimbledon: “Nei prossimi giorni mi prenderò qualche giorno di riposo per recuperare bene da questa settimana e prepararmi alla stagione sull’erba. Non ho molta esperienza su questa superficie, quindi darò il massimo e cercherò di mettere insieme qualche buona giornata di allenamento per arrivare pronto ai tornei”.