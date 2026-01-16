WTA 500 Adelaide 2026: Mboko e Andreeva volano in finale

Si completa il quadro delle semifinali del WTA 500 di Adelaide, che consegna una finale tutta nuova e dal sapore generazionale: da una parte Victoria Mboko, classe 2006, dall’altra Mirra Andreeva, classe 2007.

LE SEMIFINALI

La prima a staccare il pass per l’ultimo atto è Victoria Mboko, che continua senza sosta la sua ascesa nel circuito. La canadese, reduce dal trionfo nel WTA 1000 di Montreal nell’estate 2025 e dalla vittoria al WTA 250 di Hong Kong a fine stagione, centra subito un’altra finale al primo torneo dell’anno. In semifinale Mboko travolge la wild card australiana Kimberly Birrell con un perentorio 6-2 6-1 in appena 58 minuti di gioco. Un match a senso unico, dominato fin dai primi scambi, con la canadese sempre in controllo e capace di imporre il proprio ritmo senza concedere margini all’avversaria.

Nell’altra semifinale va in scena il derby russo tra Mirra Andreeva e Diana Shnaider, vinto dalla classe 2007 con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 23 minuti. Un incontro iniziato in salita per Andreeva, sorpresa dal break iniziale di Shnaider che si porta sul 3-1, ma la reazione è immediata: cinque giochi consecutivi ribaltano il primo set, chiuso 6-3. Nel secondo parziale c’è poca storia, con due break che permettono a Mirra di gestire senza difficoltà fino al traguardo. Per Andreeva arriva così la prima finale stagionale dopo i quarti di finale raggiunti la scorsa settimana al WTA 500 di Brisbane.

LA FINALE

Sarà dunque una finale che profuma di presente e futuro: due giocatrici giovanissime, mai affrontatesi a livello professionistico. L’unico precedente risale al circuito junior, nel 2021 al J1 di College Park negli Stati Uniti, dove si impose Andreeva per 6-3 6-2.

Ad Adelaide, però, sarà tutta un’altra storia: Mboko contro Andreeva, classe 2006 contro classe 2007, per il secondo titolo WTA 500 dell’anno.