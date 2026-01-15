AtpNews

ATP 250 Auckland 2026, Mensik–Mpetshi Perricard interrotto dopo soli due punti: gli aggiornamenti in tempo reale

Jakub Mensik - Foto Phamai Techaphan/Shutterstock
Non c’è pace per il torneo ATP 250 di Auckland. Dopo la lunghissima interruzione per pioggia che ha condizionato il match tra Luciano Darderi e Marcos Giron (vinto da quest’ultimo), viene interrotto anche l’altro match di quarti di finale tra Jakub Mensik e Giovanni Mpetshi Perricard. Il gioco è stato sospeso dopo solo due punti giocati per la forte umidità presente sul terreno di gioco e le chiazze d’acqua non ancora completamente asciutte ai lati del campo.

AGGIORNAMENTO ORE 09:10 – Giornata finita ad Auckland, i restanti match verranno disputati nella giornata di domani

