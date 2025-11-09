Carlo Alberto Caniato sparring in Coppa Davis: “Emozione unica poter rappresentare i colori azzurri”

Sarà Carlo Alberto Caniato il sesto uomo alle Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Il classe 2005 sarà lo sparring partner della squadra italiana per tutta la settimana, un compito sempre importante all’interno della spedizione azzurra.

“Quando ho ricevuto la notizia sono stato molto felice, non vedo l’ora di essere a Bologna. Sarà speciale sia per me che per il mio allenatore – afferma Caniato in esclusiva ai microfoni di SpazioTennis –. Ringrazio la Federazione per questa opportunità: sarà bellissimo allenarsi con i migliori al mondo e spero di imparare tanto da questa esperienza”.

Nelle scorse edizioni, questo ruolo era stato ricoperto da altri giovani azzurri, diventando una tappa importante di crescita: nel 2024 Samuel Vincent Ruggeri, nel 2023 Francesco Passaro e nel 2022 Francesco Maestrelli.