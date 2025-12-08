Il 2026 di Musetti inizia da Hong Kong: le entry list in anteprima

Archiviato un anno da protagonista, Lorenzo Musetti ripartirà dall’ATP 250 di Hong Kong (5-12 gennaio). Il 2026 del numero 2 d’Italia si aprirà dunque sui campi asiatici, dove dodici mesi fa si fermò ai quarti di finale. Le iscrizioni scadono nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre, ma salvo ingressi last minute, Musetti sarà la prima testa di serie. Iscritti alla rassegna anche Alexander Bublik, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Lorenzo Sonego e il rientrante Arthur Fils.
All’ATP 250 di Brisbane, invece, la pattuglia azzurra dovrebbe essere formata da Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, al momento attesi nelle qualificazioni, anche se l’entry list potrebbe subire variazioni. In Australia il seeding dovrebbe essere guidato da Daniil Medvedev, seguito da Alejandro Davidovich Fokina, Jiri Lehecka, Tommy Paul, Denis Shapovalov e Joao Fonseca.
Ufficiale già da tempo l’entry list della United Cup, al via il 2 gennaio tra Perth e Sydney, con quest’ultima sede destinata ad ospitare la fase finale. L’Italia si presenterà con Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani.