Telecronisti Sinner-Alcaraz: chi commenta su Tv8 e Sky la finale di Wimbledon 2025

Il programma e i telecronisti di Sinner-Alcaraz, la finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025. A poche settimana dall’epico match andato in scena sul Philippe Chatrier di Parigi, i primi due giocatori al mondo scendono in campo per contendersi un altro titolo Slam. Questa volta lo fanno sul campo più iconico che ci sia, il Centre Court dell’All England Club. Carlos Alcaraz cerca il tris dopo aver vinto già le edizioni 2023 e 2024 del torneo, mentre Jannik Sinner per la prima volta è in finale ai Championships e prova a conquistare il quarto major della sua carriera. Nell’unico precedente giocato sull’erba, proprio su questo campo, vinse il tennista italiano in quattro set nell’ormai abbastanza distante 2022.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Ma – come già annunciato da qualche giorno a questa parte – sarà possibile seguire la diretta anche in chiaro su Tv8. A commentare la finale di Wimbledon, sia su Sky che su Tv8, sarà Elena Pero con il commento tecnico di Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic. Si inizia alle 17:00 italiane, con pre-partita dalle 16 con Sky Tennis Show, affidato a Eleonora Cottarelli insieme ai talent e ai giornalisti di Sky Sport che accompagneranno verso la finale con le loro analisi e i collegamenti da Londra, con ampio postpartita e cerimonia di premiazione.

