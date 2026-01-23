Australian Open 2026: Errani-Vavassori subito eliminati in doppio misto

Si è fermata al primo turno la corsa di Sara Errani e Andrea Vavassori nel tabellone del doppio misto all’Australian Open 2026. Accreditati della prima testa di serie, gli azzurri – reduci dal trionfo allo US Open – sono stati sconfitti con un severo 6-4 6-2 dalla coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin.

Il match è durato solo un’ora e un quarto, ma i due italiani – mai in grado di strappare la battuta agli avversari – possono avere rimpianti, soprattutto per il primo set in cui hanno mancato ben cinque palle break. Si chiude dunque l’Australian Open per Vavassori, che saluta Melbourne con zero vittorie all’attivo, mentre a Errani rimane il doppio con Jasmine Paolini. I due proveranno a rifarsi al Roland Garros, dove si presenteranno da campioni in carica.