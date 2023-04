Serie C, giovani e veterani: sei formazioni del Forza e Costanza nei campionati a squadre

Il fiore all’occhiello è di nuovo il team di Serie C, che nel 2022 arrivò a un soffio dall’accesso ai play-off, ma la primavera del Tennis Forza e Costanza 1911 sarà ricchissima di attività a squadre. In attesa della pubblicazione dei calendari della Serie D, lo storico club di Brescia conta già ben sei formazioni prossime a iniziare i loro campionati nel mese di aprile. I primi a scendere in campo saranno proprio i ragazzi della Serie C: tutti prodotti del vivaio impegnati per dare continuità al progetto inaugurato qualche anno fa, che punta sull’utilizzo della competizione come veicolo per offrire ai giovani la possibilità di competere, crescere e fare esperienza. La formazione capitanata da Marco Guerini è stata inserita nel Girone 5 insieme a Oltrepò Tennis Academy (Codevilla, Pavia), Canottieri Baldesio (Cremona), Circolo Tennis Parabiago e Csa Tennis Agrate, e debutterà domenica 2 aprile sui campi casalinghi della sede del Castello, contro i rivali dell’Oltrepò Tennis Academy. Il 30 aprile l’altra sfida casalinga (contro Parabiago), mentre fra 16 aprile e 14 maggio il team sarà impegnato prima ad Agrate e poi a Cremona. “Anche quest’anno – dice Alberto Paris, direttore tecnico – abbiamo deciso di proseguire sulla stessa strada delle scorse stagioni, dando spazio ai ragazzi del nostro vivaio”. Due le integrazioni rispetto al 2022: l’under 16 Gianluca Di Napoli e l’under 18 Filippo Cotta, ragazzino cresciuto nella scuola tennis che ha fatto ottimi passi avanti fino a meritarsi un posto in squadra.

Lunedì 3 aprile toccherà invece alla squadra under 14, seguita dalla formazione under 12 (martedì 11 aprile) e da uno dei due team under 18 (sabato 15 aprile). Il 15 aprile il debutto anche dei veterani dell’over 50, mentre l’altra squadra di under 18 è stata esentata – per meriti – dall’iniziale fase a gironi, e partirà direttamente dal successivo tabellone a eliminazione diretta che assegnerà il titolo regionale. A comporre la formazione Gabriele Lorini, Filippo Torazzi, Gianluca Di Napoli e Gabriele Vicidomini: sono tutti membri anche del team di Serie C, a conferma dello stretto rapporto presente fra attività giovanile e squadra di punta. “I nostri under 18 – dice ancora Paris – formano un quartetto che può puntare a un buon risultato, e lo stesso vale per le altre formazioni giovanili. Senza dimenticare gli over 50: un team competitivo che può dare fastidio a tante avversarie”.

LA FORMAZIONE DI SERIE C DEL TENNIS FORZA E COSTANZA

Cristian Persi (2.6), Gabriele Lorini (2.6), Matteo Santi (2.7), Ludovico Manessi (2.7), Filippo Torazzi (3.2), Gianluca Di Napoli (3.3), Leonardo Bezzi (3.3), Mattia Morelli (3.4), Luca Boesso (3.4), Gabriele Vicidomini (3.4), Filippo Cotta (3.4).

