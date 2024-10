Il Tc Lumezzane debutta in Serie A2 ospitando Bologna

L’appuntamento sull’agenda è fissato per domenica 6 ottobre, sui nuovi campi indoor da poco inaugurati di Via X Giornate. È ospitando il Ct Bologna che scatterà il Campionato di Serie A2 2024 del Tennis Club Lumezzane. Per la seconda stagione consecutiva, le bresciane competeranno nella serie cadetta, con tanta voglia di essere protagoniste. Lo testimonia una formazione che può vantare due delle giocatrici più forti dell’intero campionato: si tratta della svizzera Ylena In-Albon, numero 348 della classifica Wta (best ranking al n.110) e già da anni trascinatrice del team di Lumezzane, e Katarina Zavatska, numero 174 al mondo (miglior posizione al 103° posto). L’ucraina ha già dimostrato di trovarsi molto bene in terra bresciana, avendo vinto le ultime due edizioni degli Internazionali femminili al Tennis Forza e Costanza. Insieme a loro Anastasia Piangerelli, Chiara Catini, la russa Ekaterina Kislitsyna e Sued El Badaoui, prodotto del vivaio di Lumezzane.

“Il nostro obiettivo è almeno la salvezza – commenta una orgogliosa Nerina Bugatti, presidente del club -. L’ideale sarebbe raggiungerla direttamente piazzandosi al quarto o quinto posto in classifica, se poi arriva qualcosa in più (play-off promozione, ndr) ancora meglio. Grazie alla recente riqualificazione, che ha coinvolto i campi ma anche la segreteria e gli spogliatoi, il centro sportivo è diventato un vero e proprio gioiello del nostro territorio. E la risposta della comunità c’è già stata, infatti abbiamo in crescita sia la scuola tennis sia gli utenti privati che usufruiscono della struttura. Inoltre, da quest’anno nelle domeniche di Serie A2 sarà funzionante anche il ristorante. Ora aspettiamo di seguire le nostre ragazze, che hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. A proposito di sostegno – conclude Bugatti – non posso non ringraziare gli sponsor che ci accompagnano in questa avventura”.

La formula del campionato prevede come sempre tre singolari e un doppio per ogni incontro intersociale, a partire dalle 10 del mattino. Nel primo duello le bresciane dovranno fare i conti con il Ct Bologna, poi trasferta in Liguria contro il Tc Genova 1893. “Un buon inizio dipenderà anche dalle giocatrici che i team avversari riusciranno effettivamente a schierare – le parole del capitano Alberto Paris -. Per quanto ci riguarda, noi cercheremo di avere sempre la squadra migliore, al netto degli impegni individuali delle nostre ragazze. Abbiamo tanta voglia di iniziare questa nuova avventura in Serie A2, pronti a giocarci le nostre chance”. Il campionato del club della Valgobbia continuerà con le sfide al Circolo Tennis Giotto di Arezzo, alla Tennis Training di Foligno, al Circolo Tennis Eur di Roma e allo Sport Club Nuova Casale, per poi osservare il proprio turno di riposo all’ultima giornata della prima fase, domenica 17 novembre.

