Carlos Alcaraz vince l’Australian Open 2026: quanto guadagna? Montepremi, soldi

Carlos Alcaraz ha battuto in quattro set Novak Djokovic e si è laureato campione dell’Australian Open 2026: quanto ha guadagnato? Ecco montepremi e soldi. Dopo un primo set da dimenticare, lo spagnolo è tornato a esprimere il suo miglior tennis e si è imposto per 2-6 6-2 6-3 7-5, conquistando per la prima volta in carriera il titolo a Melbourne. Niente leggendario 25° Slam per Djokovic, ma a Melbourne la storia si è fatta comunque: Alcaraz è diventato il tennista più giovane della storia a completare il Career Grand Slam.

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2026

ALCARAZ: MONTEPREMI E SOLDI

In virtù del trionfo all’Australian Open, Carlos Alcaraz ha guadagnato circa 2,4 milioni di euro, ovvero 4.150.000 dollari australiani. Ha inoltre incassato 2.000 punti, grazie ai quali consolida il primo posto nel ranking ATP.