INTERVISTA – Coach Paolo Cannova: “Musetti farà un buon Australian Open. Sinner? Non vedo difficoltà”

Sarà ancora Sinner-Alcaraz in finale Slam? Ha provato a rispondere a questa domanda Paolo Cannova, storico coach di Salvatore Caruso e attuale allenatore di Gabriele Piraino, che ai microfoni di Spazio Tennis ha analizzato il sorteggio dell’Australian Open 2026: “Da una parte c’è la volontà di averli in finale per l’ennesima sfida di questa rivalità annunciata. Allo stesso tempo c’è molta fame di qualche outsider per emozionare il pubblico“. Non si è però sbilanciato su una possibile sorpresa: “È molto complicato fare un nome. Mi sarebbe piaciuto dire Fonseca, che mi piace tantissimo e ha grande potenziale, ma con le ultime notizie sugli infortuni viene meno“.

Chi convince coach Cannova è Lorenzo Musetti: “Secondo me farà molto bene. È sulla cresta dell’onda, sta volando. Credo che possa non vivere troppa pressione avendo raggiunto la finale a Hong Kong: questa deresponsabilizzazione lo metterà nelle condizioni di giocare un buon torneo“. In merito al digiuno di titoli ATP, invece: “Non lo vedo un problema. Gli auguro di vincere un titolo e sono convinto che lo farà. È numero 5 non per caso, quindi è questione di tempo“.

Cannova ha poi analizzato il percorso di tanti altri giocatori, dagli italiani – “Per Berrettini non sarà facilissima contro De Minaur che giocherà in casa, ma sono sicuro che potrà fare ancora bene: se riesce a giocare tutto l’anno, al netto degli infortuni, può fare grandi cose” – ai big – “Zverev sta faticando: potrebbe far bene ma non arrivare a impensierire Sinner e Alcaraz. Djokovic è un terno al lotto, ma in Australia cercherei sempre di evitarlo perché alla fine riuscirà a fare il suo torneo“.

Tornando sul cammino di Sinner, infine: “Faccio fatica a vedere difficoltà, tanto meno dalla parte di Shelton e per uno come Jannik che si fa sempre trovare pronto. Ero presente quando giocarono a Torino e non ci fu partita. Ben potrebbe essere una mina vagante, ma da qui a impensierire Sinner la vedo difficile“. Oltre all’Australian Open, coach Cannova ha poi raccontato anche aneddoti interessanti su Caruso e il circuito ATP negli anni.