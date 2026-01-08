ATP 250 Hong Kong 2026: la coppia Musetti/Sonego avanza in finale, ritiro per Diallo e Wong

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego volano in finale nel torneo di doppio dell’ATP 250 di Hong Kong. Gli azzurri che avevano conquistato la semifinale superando Alexander Erler e Robert Galloway in tre set 5-7 6-3 10-4, accederanno direttamente all’atto conclusivo grazie al ritiro di Gabriel Diallo e Coleman Wong. Passaggio del turno che permetterà alla coppia italiana di recuperare energie in vista della finale, dove affronterà i vincitori della sfida tra Khachanov/Rublev e Kirkov/Stevens.

Per i “Lorenzi” si tratta della terza finale di doppio in carriera. Dopo le sconfitte rimediate all’ATP 500 di Doha nel 2024 e al Masters 1000 di Cincinnati nella scorsa stagione, gli azzurri vanno a caccia di riscatto: il primo titolo stagionale potrebbe rappresentare una preziosa iniezione di fiducia per entrambi.

Il carrarino resta inoltre protagonista anche nel singolare: nella mattinata di domani, 9 gennaio, affronterà Wong nei quarti di finale. Percorso già concluso, invece, per Sonego, eliminato agli ottavi dal cinese Shang.