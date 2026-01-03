Facundo Bagnis iscritto a Buenos Aires e Itajaí. Finita l’autosospensione per doping?

Il ritorno in campo da numero 398 del mondo, per concedersi un altro giro di giostra a 35 anni. A quanto pare Facundo Bagnis sarà al via della stagione 2026, che lo vedrà ripartire dal suo Sud America con i tornei Challenger di Buenos Aires (12 gennaio) e Itajaí (19 gennaio).

La sua iscrizione ai tornei in programma tra Argentina e Brasile rappresenta, sotto certi aspetti, una sorpresa. Lo scorso 23 ottobre, infatti, l’ITIA (International Tennis Integrity Agency) aveva annunciato l’autosospensione dell’ex numero 55 del mondo in attesa del verdetto sulla positività all’idroclorotiazide. Una scelta, quella dell’autosospensione, utile per poter iniziare fin da subito a scontare eventuali giorni di squalifica.

Sentenza favorevole a Bagnis?

Subito dopo l’annuncio dell’autosospensione, Bagnis aveva commentato immediatamente la positività rilevata il 18 agosto a New York, durante le qualificazioni dello US Open. “Questa notizia mi ha colto di sorpresa e fin da subito ho collaborato con l’ITIA in modo trasparente al fine di chiarire il tutto – le sue parole in un post social –. Ho deciso di autosospendermi per potermi dedicare con attenzione al processo e dimostrare che non ho nulla da nascondere. Con un team di medici tossicologici e avvocati che lavorano con me, sospettiamo una contaminazione incrociata”.

Salvo sorprese dell’ultimo momento, Bagnis dovrebbe dunque tornare in campo, un segnale che potrebbe far pensare a un esito a lui favorevole. Al momento l’ITIA non ha ancora reso nota la sentenza, ma va ricordato che, seppur volontaria, la sospensione solitamente resta valida fino alla decisione finale. Per questo è lecito pensare si sia giunti a una conclusione della vicenda. L’ultimo match ufficiale disputato da Bagnis risale al primo turno del Challenger di Antofagasta dello scorso settembre, vinto 6-3 3-6 6-2 contro Francesco Maestrelli, prima del ritiro dal torneo alla vigilia del round successivo contro Joao Reis Da Silva.