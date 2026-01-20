Sinner: “Maestrelli si merita questi risultati, deve godersi ogni momento e crederci”

Jannik Sinner, dopo la sua vittoria al primo turno dell’Australian Open 2026 su Hugo Gaston, ha parlato ai microfoni di Eurosport di Francesco Maestrelli. Il numero 2 al mondo ha detto la sua sulla sfida che al secondo turno metterà il pisano di fronte a Novak Djokovic.

“Ho visto Francesco in palestra prima della mia partita, se lo merita” ha detto Jannik. Proseguendo ha tessuto le lodi del classe 2002: “Ha giocato una qualificazione incredibile e un primo turno molto difficile. Vincere così in 5 set contro Atmane non era semplice”.

Il consiglio del quattro volte campione Slam, in vista del match tra Maestrelli e Djokovic è stato: “Deve anche godersi il momento. Nole è il giocatore più tosto da battere, ha vinto 10 volte qua”. Sinner ha concluso facendo un in bocca al lupo a Maestrelli e agurandogli di crederci sempre, anche contro Nole. “È una partita che guarderò sicuramente, più italiani giovani ci sono, meglio è”.