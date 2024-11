I tennisti più ricchi, ecco come è andata nel 2023

Come ben sappiamo, gli sportivi sono indubbiamente in grado di accumulare delle vere e proprie fortune, tra i loro stipendi e i contratti che vengono offerti, soprattutto in ambito pubblicitario. Anche nel mondo del tennis il concetto è lo stesso, dal momento che ci sono diverse stelle, i tennisti più forti al mondo, che riescono a guadagnare delle cifre davvero da capogiro.

Grazie a un approfondimento che è stato pubblicato sul blog di Betway, noto bookmaers delle scommesse tennis, si è potuto proprio capire chi sono stati i tennisti più pagati al mondo del 2023 e, in effetti, non ci sono state sorprese particolari, visto che al primo posto c’è una vecchia conoscenza del tennis mondiale.

Jannik Sinner, guadagni pazzeschi già nel 2023

Partiamo inevitabilmente dall’atleta azzurro che più ci sta facendo sognare nel corso degli ultimi mesi, ovvero Jannik Sinner. È chiaro che il suo 2023 è stato di grande impatto, anche se poi quest’anno è stato in grado di compiere delle imprese ancor più mirabolanti, ma d’altro canto va detto come già lo scorso anno è stato per lui decisamente fruttuoso dal punto di vista economico.

Sinner, infatti, è stato il quarto giocatore al mondo ad aver ottenuto il maggior importo a livello di guadagni in tutto l’anno solare 2023 mediante i montepremi che sono stati stabiliti da vari tornei a cui ha preso parte, tra cui quelli ATP e gli Slam. Insomma, senza tener conto di quelli che sono i guadagni che derivano dai contratti di sponsorizzazione, Sinner è arrivato a toccare la pazzesca quota, per noi comuni mortali, di 8,35 milioni di dollari.

Chi sono i più pagati: ecco il podio

Come dicevamo, però, è solamente al quarto posto, perlomeno nella classifica generale relativa al 2023, visto che poi quest’anno sicuramente non teme rivali nemmeno da questo punto di vista. Sui tre gradini del podio, infatti, ci sono avversari che Sinner ben conosce e che ha affrontato più e più volte in questi anni.

Avete già capito di chi si tratta, vero? Partendo dal gradino più basso del podio, in questi mesi ha dovuto sfidare più e più volte Sinner, ma senza mai riuscire a batterlo. Stiamo parlando del tennista russo Medvedev, in grado in ogni caso di raggiungere sempre ottimi piazzamenti nei vari tornei a cui ha preso parte. Proprio per questo motivo, il russo ha incrementato e non di poco il suo conto in banca, raggiungendo quota 9,24 milioni di dollari solamente nel corso del 2023.

Al secondo posto, quello che probabilmente trasformerà la rivalità con Sinner nel duello più importante e bello dei prossimi anni. Stiamo facendo riferimento inevitabilmente a Carlos Alcaraz, che già nel 2023 ha dato spettacolo in tanti tornei di spessore e ha messo in mostra tutto il suo sconfinato talento e la sua forza fisica. Per lo spagnolo si parla di oltre 10 milioni di dollari messi in saccoccia nel 2023, senza tener conto degli introiti che derivano dai vari contratti pubblicitari e simili.

Indovinate chi c’è al primo posto di questa speciale classifica? Chi se non lui, il campionissimo Novak Djokovic. L’atleta di origini serbe ha sfruttato anche un momento storico particolare, dopo i continui infortuni occorsi a Nadal che l’hanno portato a dire addio al tennis, ma anche dopo il ritiro di Roger Federer. Djokovic ha fatto il bello e il cattivo tempo nel 2023 e il montepremi che è stato in grado di raggiungere nel corso del 2023 è davvero eccezionale. Si parla di una cifra che ha sfiorato i 16 milioni di dollari, ovvero 15,95 milioni di dollari: insomma, un campione anche nell’arricchire il suo conto in banca.

Leggi anche: