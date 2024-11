Crema fa festa in Serie A1: torna al successo e si riprende la testa del girone

L’aria di casa porta sempre bene alla formazione del Tennis Club Crema. Perché davanti al pubblico amico, storicamente uno dei più numerosi dell’intero campionato di Serie A1, il team lombardo tradisce raramente e l’ha dimostrato anche nella quinta giornata della stagione 2024, prendendosi un successo per 4-2 contro l’Ata Battisti Trentino. Una vittoria che vale tanto, sia perché sancisce il pronto riscatto dopo la sconfitta di sette giorni prima contro il Tc Sinalunga, sia perché permette al club del presidente Stefano Agostino di riprendersi la vetta del Girone 2, a una sola giornata dal termine della “regular season”. La domenica del Tc Crema si è aperta subito col sorriso per il doppio vantaggio nei primi due incontri: il solito Riccardo Bonadio ha fatto cinque su cinque in altrettanti impegni in singolare, lasciando le briciole al pur volenteroso Matteo Fondriest (6-1 6-2), mentre il rumeno Nicholas David Ionel – al debutto stagionale – ha sfoderato un’ottima prestazione contro un giocatore in gran forma come Giovanni Oradini, imponendo solidità e maggiore attitudine alla terra battuta per avere la meglio col punteggio di 6-4 6-2. Dopo di lui, sul rosso del Palatennis il grande protagonista è stato Samuel Vincent Ruggeri: il bergamasco non partiva favorito contro lo svizzero Jerome Kym, numero 134 del ranking Atp, invece ha vinto lui e al termine di un match giocato a velocità supersoniche, risolto dal 22enne del Tc Crema col punteggio di 7-5 6-4.

Sul 3-0 per i padroni di casa è arrivata l’unica sconfitta in singolare, quella di Lorenzo Bresciani battuto per 7-6 6-1 da Davide Ferrarolli, ma è stato solo un incidente di percorso. Perché la superiorità dei cremaschi era evidente e il successo che ha garantito i tre punti è arrivato nei successivi doppi, di nuovo grazie a Vincent Ruggeri. In coppia con Andrea Arnaboldi, il giovane del vivaio del club ha impiegato appena 51 minuti per superare per 6-2 6-3 la coppia rivale composta da Stefan Vedovelli e Matteo Fondriest, permettendo ai suoi di conquistare la vittoria. Ininfluente, a quel punto, la sconfitta nell’altro doppio di Bonadio e Leonardo Cattaneo, superati per 6-2 6-3 dalla coppia Oradini/Kym. “Per noi è stata una grande giornata – il commento di capitan Armando Zanotti –, caratterizzata da ottime prestazioni da parte di tutti. Un plauso particolare a Vincent Ruggeri, protagonista di un match di altissimo livello. Ha davvero dato il meglio di sé, dimostrando tutto il suo valore. Bravissimo anche Ionel, capace di gestire alla perfezione un match per nulla semplice. Il successo ci riporta al comando in classifica, ma non è tempo di festeggiare. Rimane ancora una giornata, poi tireremo le somme”. Come accennato da Zanotti, in virtù del successo del Ct Vela Messina sul Tc Sinalunga (4-2) i lombardi sono tornati al primo posto in classifica, con un punto di vantaggio sui messinesi. Saranno proprio loro gli avversari del Tc Crema fra sette giorni in Sicilia, in un duello – riedizione della semifinale scudetto del 2023 – che deciderà le sorti del girone.

RISULTATI

Quinta giornata Girone 2

Tennis Club Crema b. Ata Battisti Trentino 4-2

Riccardo Bonadio (C) b. Matteo Fondriest (A) 6-1 6-2, Nicholas David Ionel (C) b. Giovanni Oradini (A) 6-4 6-2, Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Jeromy Kym (A) 7-5 6-4, Davide Ferrarolli (A) b. Lorenzo Bresciani (C) 7-6 6-1, Arnaboldi/Vincent Ruggeri (C) b. Vedovelli/Fondriest (A) 6-2 6-3, Kym/Oradini (A) b. Bonadio/Cattaneo (C) 6-2 6-3.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Crema, 10 punti (18-12)

2. Ct Vela Messina, 9 punti (15-15)

3. Tennis Club Sinalunga, 7 punti (17-13)

4. Ata Battisti Trentino, 3 punti (10-20)

