Paolini, alla scoperta della sua avversaria Iva Jovic: dai successi precoci alle prime volte nel 2025

Sarà Iva Jovic l’avversaria di Jasmine Paolini nel match di secondo turno dello US Open 2025. Dopo il debutto vincente contro la qualificata Aiava, la numero uno d’Italia è attesa nuovamente in campo sul cemento statunitense, dove andrà a caccia del passaggio del turno. L’asticella si alza dato che dall’altra parte della rete ci sarà una giocatrice di grande talento e in rampa di lancio.

Neppure maggiorenne, Jovic ha già ottenuto risultati di spicco nel circuito WTA e ambisce a fare ciò che non le è mai riuscito in uno Slam: spingersi al terzo turno. Paolini partirà comunque favorita, forte anche della vittoria nell’unico precedente, tuttavia l’impegno si preannuncia particolarmente insidioso.

Chi è Iva Jovic

Nata a Torrance, in California, il 6 dicembre di 17 anni fa, ha iniziato a giocare a tennis già all’età di 5 anni. Come suggerisce il cognome, è di origini balcaniche: suo padre Bojan è serbo, sua madre Jelena croata. Ha inoltre una sorella più grande, Mia. Enfant prodige, ha ottenuto il primo risultato di spicco nel dicembre 2021, quando vinse l’Orange Bowl per la categoria Under 14.

Sempre all’Orange Bowl si è laureata campionessa in doppio nel 2022 e nel 2023, al fianco di Tyra Grant, mentre sempre nel 2023 ha guidato gli Usa alla vittoria bella Junior Billie Jean King Cup. Sconfitta nella finale dei Campionati Internazionali Juniores nel 2023, l’anno seguente si è tolta varie soddisfazioni a livello Slam. Allo US Open Junior del 2024 ha raggiunto la semifinale, mentre in doppio al fianco di Grant ha trionfato in Australia e a Wimbledon, oltre a raggiungere la finale al Roland Garros.

Nel professionismo

Per quanto riguarda il circuito professionistico, ha fatto il suo debutto a soli 14 anni nel 2022, a Los Angeles. Circa un anno dopo, in quel di Redding, ha conquistato il suo primo titolo, un WTA 25k. È però nel 2024 che si è presentata al “tennis che conta”, regalandosi una wild card per lo US Open dopo aver vinto i Campionati Nazionali Under 18. All’esordio Slam è subito andata a segno, superando la polacca Linette e diventando la più giovane americana a vincere un match nel main draw femminile dello US Open dal 2000.

I progressi sono proseguiti anche nel 2025, in cui ha passato un turno sia all’Australian Open che a Wimbledon, ma soprattutto ha conquistato il prestigioso WTA 125 di Ilkley, sull’erba, e si è regalata l’accesso in top 100. Attualmente numero 73 del ranking WTA, ha superato al primo turno dello US Open 2025 la bielorussa Sasnovich. Si tratterà del secondo match in carriera contro Paolini dopo quelli di Indian Wells, sempre nel 2025. Nel deserto californiano fu Jasmine a vincere, ma solo in tre set lottati: 7-6 1-6 6-3.