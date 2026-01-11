WTA Hobart 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 12 gennaio con Cocciaretto

Il programma con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 12 gennaio per il WTA 250 di Hobart 2026. È già tempo del debutto dell’unica azzurra al via, Elisabetta Cocciaretto, che dopo aver brillantemente superato le qualificazioni ha pescato al primo turno la giapponese Shimizu, anche lei proveniente dal tabellone cadetto. Esordio anche per tante teste di serie, da Bouzas Maneiro a Kessler, passando per Arango e Li.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÍ 12 GENNAIO

Centre Court

Ore 2:00 – Preston vs (5) Bouzas Maneiro

A seguire – Volynets vs (4) Li

A seguire – Gibson/Preston vs Gleason/Haverlag

Non prima delle ore 8:30 – Danilovic vs (2) Kessler

A seguire – (7) Arango vs Ruzic

West Court

Ore 1.00 – Zarazua vs Baptiste

A seguire – Shimizu vs Cocciaretto

A seguire – McNally vs Sierra