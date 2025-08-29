US Open 2025: dopo il ritiro di Shelton, gli USA perdono anche Tiafoe

Dopo la sconfitta di Ben Shelton, costretto al ritiro per un problema alla spalla contro Adrian Mannarino, il pubblico americano deve salutare anzitempo un altro beniamino di casa: Francis Tiafoe. Il semifinalista dell’edizione 2022 degli US Open, saluta lo Slam di casa al terzo turno per mano del tedesco Jean-Lennard Struff, attualmente numero 144 ATP. Il tedesco si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(7), dominando per larghi tratti in un match dove è stato efficace con la prima di servizio, conquistando l’89% dei punti quando ha messo in campo la prima palla.

Dopo due set filati via lisci in favore del teutonico, Tiafoe ha provato a rientrare nel terzo. Complice una serie di tre doppi falli consecutivi di Struff quando serviva per il match sul 5-3, l’americano è riuscito a prolungare il set fino al tie-break. Qui il tedesco ha chiuso 9-7, conquistando il suo secondo ottavo di finale agli US Open. Struff continua a sorprendere: nel turno precedente aveva eliminato il danese Holger Rune, testa di serie numero 11, confermando il momento positivo nel torneo. Agli ottavi affronterà il vincente del match serale tra Novak Djokovic e Cameron Norrie.