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WTA 500 Bad Homburg: Ruse-Muchova interrotta per il caldo

Redazione
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Karolina Muchova - Foto Heute CC BY 4.0
Karolina Muchova - Foto Heute CC BY 4.0

È stata momentaneamente interrotta per il caldo estremo, al termine del primo set, la sfida tra Elena Gabriela Ruse e Karolina Muchova (6-4 per la ceca il risultato), valida per la semifinale del WTA 500 di Bad Homburg 2026. Per ora non sono certi i tempi della sospensione: il gioco riprenderà non appena le condizioni lo permetteranno.

AGGIORNAMENTO 16.54 – Spostato alle 17:25 l’orario di ripresa del gioco.

AGGIORNAMENTO 16.47 – Il gioco non riprenderà prima delle 17:00, ma l’orario potrebbe essere ulteriormente posticipato.

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