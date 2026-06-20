WTA 500 Berlino 2026: Sabalenka-Pegula interrotta per pioggia

Interrotto per pioggia il match tra Aryna Sabalenka e Jessica Pegula, valido per le semifinali del WTA 500 di Berlino 2026. Il gioco è stato fermato sul punteggio di 6-4 6-6 (3-1) in favore della statunitense. Le giocatrici sono rientrate negli spogliatoi e il campo è stato coperto.

14.10 – Inizierà in ritardo l’altra semifinale tra Noskova ed Eala, prevista per le 14.00.

14.05 – Le giocatrici attendono negli spogliatoi.

13.55 – Al momento non ci sono indicazioni sulla ripresa del gioco, ma la pioggia non sembrava intensa su Berlino.

13.48 – Le giocatrici rientrano negli spogliatoi e il campo viene coperto.

13.45 – Interrotta per pioggia Sabalenka-Pegula sul 3-1 al tie-break del secondo set in favore di Pegula.