Serie A1, Crema sconfitto in casa da Prato

Dopo le ottime prestazioni fra prima e seconda giornata, che avevano permesso al Tennis Club Crema di comandare la classifica del Girone 4 del Campionato di Serie A1, per i lombardi è arrivata la prima sconfitta. A imporre lo stop sono stati i toscani del Tennis Club Prato, che si sono presentati in via del Fante con la miglior formazione possibile, strappando un 4-2 esterno molto prezioso. Un successo ipotecato grazie a uno dei vivai più competitivi dell’intero campionato, che può contare sui toscani Matteo Trevisan e Jacopo Stefanini. Sono stati proprio loro a dare la prima, netta piega alla giornata, consegnando il 2-0 agli ospiti grazie ai successi su Alessandro Coppini e Filippo Mora nei due match inaugurali, entrambi terminati con il punteggio di 6-1 6-4. Poi, il solito splendido Adrian Ungur ha accorciato le distanze superando per 6-1 7-5 il ceco Jan Mertl, al quale ha rimontato uno svantaggio di 5-1 nel secondo set. Ma a ristabilire i due punti di distanza ci ha pensato Lorenzo Sonego, uno dei giovani più promettenti del tennis italiano. Il 22enne torinese, reduce dal miglior momento della sua carriera (con quattro finali giocate e due titoli nelle ultime cinque settimane), ha vinto un match delicato contro Andrey Golubev, spuntandola di misura in un tie-break del primo set che ha indirizzato la contesa fino al 7-6 6-1 che ha mandato i toscani ai doppi con i tre punti a portata di mano.

Ma il Tc Crema non ha mai mollato, senza regalare nulla. L’esito dei doppi e di conseguenza il risultato finale è rimasto in bilico fino all’ultimo punto dell’ultimo incontro. Merito delle due coppie schierate dai padroni di casa: Filippo Mora e Adrian Ungur hanno giocato un match di altissimo livello contro Mertl/Sonego, spuntandola per 6-4 4-6 10/8, mentre Coppini/Golubev hanno sfiorato il punto del 3-3 nella sfida contro Stefanini/Trevisan, cominciata bene ma poi virata a favore dei pratesi, a segno per 4-6 6-4 10/4. “Per prima cosa – ha detto Armando Zanotti, capitano del Tc Crema – tengo a sottolineare che è stata una bella giornata di sport, con grande spettacolo apprezzato dal tanto pubblico presente. Il Tc Prato si è confermato: è una delle migliori squadre del campionato e ci fa piacere avergli dato del filo da torcere fino alla fine. Peccato per l’ultimo doppio – ha aggiunto Zanotti -, nel secondo set abbiamo avuto alcune chance che potevamo sfruttare meglio. Poi il long tie-break finale è sempre un terno al lotto: sono stati più bravi gli avversari. Ma i nostri ragazzi si sono ben comportati, è un bel segnale per il futuro”. Tra sette giorni la trasferta sui campi dell’Ata Battisti di Trento, per la prima giornata del girone di ritorno. Il 6-0 dell’andata, per Crema, è un buon punto di partenza.

RISULTATI

Tennis Club Crema – Tennis Club Prato 2-4

Trevisan (P) b. Coppini (C) 6-1 6-4, Stefanini (P) b. Mora (C) 6-1 6-4, Ungur (C) b. Mertl (P) 6-1 7-5, Sonego (P) b. Golubev (C) 7-6 6-1, Mora/Ungur (C) b. Mertl/Sonego (P) 6-4 4-6 10/8, Stefanini/Trevisan (P) b. Coppini/Golubev 4-6 6-4 10/4.

CLASSIFICA GIRONE 4

1. Tennis Club Parioli, 7 punti (11-7)

2. Tennis Club Crema, 4 punti (9-9)

3. Tennis Club Prato, 4 punti (9-9)

4. Ata Battisti Trentino, 1 punto (5-13)

