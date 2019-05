36^ edizione Torneo Bayer Internazionale ITF under 18 di Salsomaggiore

Giornata all’insegna del sole che ha consentito il regolare svolgimento degli incontri sui campi del TC Salsomaggiore e ancora una giornata abbastanza positiva per i nostri colori. In campo maschile approdano al secondo turno Flavio Cobolli , numero 6 del torneo e Francesco Maestrelli. Flavio Cobolli ha confermato i buoni progressi di questa stagione ma ha dovuto lottare a lungo per venire a capo di un match che per come si era messo il primo set poteva sembrare meno complicato. Un incontro molto spettacolare che ha incontrato i consensi di un folto pubblico e ha catturato l’attenzione dei tecnici federali . Una bella sorpresa è venuta dal pisano Francesco Maestrelli che , colmo per un pisano , si allena con Claudio Galoppini a Livorno. Classe 2002 Maestrelli ha sconfitto lo statunitense William Grant n°98 del ranking juniores ITF. Degli altri azzurrini in gara niente da fare per Rottoli contro il più forte giapponese Mochizuki e disco rosso anche per Luciano Darderi sconfitto di misura dal francese Deschamps dopo un match molto equilibrato. Tra gli stranieri in gara curiosità per l’esordio di Mark Mandlik , figlio della grande campionessa ceka Hana Mandlikova. Nel torneo femminile facile avvio per Federica Rossi mentre niente da fare per Matilde Mariani sconfitta dalla russa Charaeva numero 1 del torneo. Buon esordio anche per un’altra ragazza del Centro Fit del Villa Candida di Foligno vale a dire la marchigiana Sofia Rocchetti che alla distanza ha piegato la resistenza della giocatrice del Liechtestein Sylvie Zund. Domani parte degli ottavi di finale per entrambi i tabelloni con un interessante intermezzo per la scuola del circolo. E’ prevista per metà pomeriggio la manifestazione “Play with the players” a cura della Kalmar che vedrà impegnati i ragazzi della scuola tennis del circolo a palleggiare con i giovani protagonisti del torneo.

Risultati Boys 1° turno : Wendelken (Gbr) b Oliveira (Bra) 1/6 6/1 6/4;Schoolkate (Aus) b Conca (Ita) 7/5 6/2;Mandlik (Usa) b Pel (Ned) 7/5 7/5;Maestrelli (Ita) b Grant (Usa) 6/7 (4) 6/4 6/3;Cobolli (Ita) b Droguet (Fra) 7/5 2/6 6/4;Milicevic (Srb) b Riedi (Sui) w.o.;Zink (Usa) b Ovachrenko (Ukr) 6/2 7/5:Deschamps (Fra) b Darderi (Ita) 4/6 6/2 7/6 (4);Mochizuki (Jpn) b Rottoli (Ita) 6/2 7/6.

Risultati Girls 1°turno : Charaeva (Rus) b Mariani (Ita) 6/3 6/1;Rossi (Ita) b Ruggeri (Ita) 6/2 6/2;Martinez Cirez (Esp) b Serafini (Ita) 6/1 6/2;Rocchetti (Ita) b Zund (Lie) 4/6 6/2 7/5.

