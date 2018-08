Un settembre a tutto gas per il Ct Ceriano

Neanche il tempo di rientrare dalle ferie che, per il Ct Ceriano, si apre un settembre a tutto gas. Anzi, a tutto tennis. Tanti gli appuntamenti in programma per il club brianzolo che si prepara a una seconda parte di stagione densa e importante. Si inizia subito domenica 2 settembre con la presentazione ufficiale della squadra femminile che disputerà il campionato di Serie A2. Come di consueto, il team si presenterà nel corso dell’Open Day del Centro Robur Saronno, ormai seconda casa del club cerianese che su questi campi veloci disputa il campionato nazionale e diverse altre manifestazioni. Nel corso della giornata, i giovani potranno provare le discipline sportive che preferiscono e scegliere tra tennis, calcio, basket, scherma e ballo. Dopo la retrocessione dell’anno passato, le ragazze capitanate da Marcella Campana vanno a caccia di un pronto riscatto per confermarsi tra le squadre più forti nel panorama nazionale. Una formazione che sarà svelata nel pomeriggio di domenica 2 settembre e che sarà un mix di esperienza e giovani promesse, per cercare non solo di riconquistare il pass per la massima serie, ma di costruire un successo duraturo e solido come quello che ha permesso al club di via Campaccio di partire dalle serie minori e giungere in pochi anni a essere l’unico team lombardo a disputare la A1 (come accaduto lo scorso anno). Il campionato di Serie A2 che inizierà il 7 ottobre prossimo vedrà 14 squadre al via divise in due gironi per contendersi i due posti per la A1 del prossimo anno.

Ma la presentazione del team femminile, ormai da anni il fiore all’occhiello del Ct Ceriano, non è l’unico appuntamento da segnare in agenda in un settembre che, come detto, è ricco di novità. Perché da mercoledì 5 settembre prenderà il via il classico Open maschile “Lyreco”, che si disputerà sia sui campi veloci della struttura saronnese che su quelli della sede del Ct Ceriano, in via Campaccio. La finale del torneo è in programma domenica 16 settembre. C’è infine il rodeo, riservato a terza categoria maschile e quarta femminile, che prenderà il via nel weekend del 29 e 30 settembre. “Quest’anno – spiega Severino Rocco, presidente del Ct Ceriano – abbiamo organizzato già diverse prove con formula rodeo che hanno sempre riscosso un ottimo successo in termini di partecipanti e di pubblico. Si tratta di una formula snella che piace, ecco perché abbiamo programmato quest’altra manifestazione in collaborazione con il concessionario Lea Car di Saronno”. Insomma, il Ct Ceriano torna subito protagonista con una seconda parte di stagione ad alta intensità ormai alle porte.

