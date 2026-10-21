ATP 250 Lione 2026: medical time out per Kouame contro Musetti

Moise Kouame ha richiesto un medical time out nel match di secondo turno dell’ATP 250 di Lione 2026 contro Lorenzo Musetti. Con il punteggio sul 3-2 per il francese e servizio per l’azzurro, il classe 2009 ha avuto bisogno del fisioterapista per un problema alla gamba sinistra. I primi cinque giochi della partita sono stati particolarmente intensi e Kouame si è reso protagonista di diverse rincorse e salvataggi rocamboleschi. L’augurio è che possa rientrare e non sia necessario il ritiro.

AGGIORNAMENTO 20:47 – Kouame ha richiesto un nuovo intervento del medico, da qualche minuto dava segni di problemi fisici. Il punteggio era sul 6-4 4-2 per Musetti.

AGGIORNAMENTO 20:39 – Con il punteggio sul 3-2 e break a favore di Musetti, Kouame ha richiesto un nuovo medical time out. Il francese ha assunto un’antinfiammatorio.

AGGIORNAMENTO 20:06 – Musetti ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4.

AGGIORNAMENTO 20:00 – Break per Musetti: l’azzurro ha ribaltato il set risalendo dal 1-3 al 5-4.

AGGIORNAMENTO 19:53 – Nuovo trattamento per il francese durante il cambio campo. La partita è ripresa nuovamente con Musetti al servizio.

AGGIORNAMENTO 19:52 – Kouame ha tenuto a sua volta il turno di battuta, non è sembrato accusare particolari fastidi dal punto di vista fisico.

AGGIORNAMENTO 19:46 – Il match è regolarmente ripreso con Musetti al servizio. Il classe 2002 carrarino ha tenuto il servizio a 15.