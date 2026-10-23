ATP 250 Lione, Musetti lotta e batte Van Assche: sarà derby con Cobolli in semifinale

Lorenzo Musetti conquista la semifinale dell’ATP 250 di Lione superando il francese Luca Van Assche per 7-6(5), 6-7(7), 6-4 al termine di una battaglia durissima durata 3 ore e 33 minuti. Il carrarino resiste alla pressione del padrone di casa e, dopo aver mancato un match point nel secondo set, riesce a imporsi al terzo, completando una prova di grande tenuta mentale. In semifinale sarà derby italiano contro Flavio Cobolli, che ha battuto Brandon Nakashima in rimonta per 4-6, 6-4, 6-4.

L’incontro si è rivelato equilibrato fin dalle prime battute, con i due tennisti protagonisti di un serrato testa a testa sul Center Court. Musetti ha cercato di imporre il proprio ritmo, ma Van Assche, sostenuto dal pubblico di casa, è riuscito a rimanere aggrappato alla partita, rispondendo colpo su colpo e rendendo complicato il compito dell’azzurro. Nel primo set, nessuno dei due è riuscito a sfruttare le occasioni in risposta e la frazione si è così decisa al tie-break, dove il carrarino ha mostrato maggiore lucidità nei momenti decisivi, chiudendo per 7-6(5).

Nel secondo parziale, lo spartito non è cambiato: Musetti e il giovane francese si sono affrontati a viso aperto, senza concedersi pause. Anche in questo caso, a decidere è stato il tie-break, nel quale l’azzurro ha avuto l’opportunità di chiudere la partita, senza però riuscire a sfruttare il match point a disposizione. Van Assche ne ha approfittato per aggiudicarsi il parziale per 7-6(7) e trascinare la sfida al terzo set. Nel momento più delicato, tuttavia, il carrarino ha saputo ritrovare solidità e lucidità, imponendosi per 6-4 e conquistando una vittoria sofferta al termine di una battaglia durissima.

Le statistiche al servizio evidenziano un rendimento differente tra i due giocatori. Musetti ha conquistato il 65% dei punti con la seconda di servizio, contro il 44% del francese, mostrando maggiore efficacia quando non è riuscito a trovare la prima. Van Assche, invece, ha fatto meglio proprio con la prima, vincendo l’79% dei punti rispetto al 72% dell’azzurro.

Una vittoria preziosa per il carrarino, che supera un avversario ostico e conquista una semifinale importante anche sul piano mentale e della fiducia. Il percorso a Lione prosegue ora con una sfida tutta italiana: dall’altra parte della rete ci sarà Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria contro Brandon Nakashima. In palio un posto nella finale del torneo francese, in un confronto che promette spettacolo e che garantirà comunque all’Italia un rappresentante nell’ultimo atto.