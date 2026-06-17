ATP 500 Queen’s 2026: Fery, pronostico poco scaramantico sui Mondiali (VIDEO)

Arthur Fery ha centrato il primo quarto di finale ATP della sua carriera all’ATP 500 del Queen’s 2026 eliminando Adrian Mannarino 7-6(7) 6-4 e ha voluto celebrare facendo un pronostico riguardo ai Mondiali di calcio in corso dall’11 giugno al 19 luglio. Curiosamente il classe 2002 britannico ha anche origini francesi, infatti nell’intervista svolta in campo subito dopo la vittoria contro Mannarino ha glissato in modo molto diplomatico: “Diciamo che tiferò sia Inghilterra che Francia“.

Poco prima, però, la scritta lasciata sulla telecamera era stata molto meno diplomatica e soprattutto poco scaramantica. Fery, infatti, aveva appena scritto “It’s coming home“, frase che deriva dalla canzone Three Lions della band Lightning Seeds, scritta per gli Europei giocati in Inghilterra nel 1996 e resa celebre dai tifosi inglesi durante gli Europei di calcio giocati nel 2021. Il motto allude al fatto che il calcio, e di conseguenza la coppa, stia tornando a casa dove nacque centinaia di anni fa.