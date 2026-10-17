Stagione finita per Fonseca: Cinà avvicina la qualificazione alle Next Gen ATP Finals

Attraverso un post sui suoi profili social Joao Fonseca ha annunciato la fine anticipata della sua stagione. “Ciao a tutti – scrive il brasiliano -. Volevo aggiornarvi sul resto della stagione. Come molti di voi sanno, ho scelto di non disputare la tournée asiatica per concentrarmi al 100% sul mio recupero. L’obiettivo era tornare in tempo per difendere il titolo a Basilea e chiudere l’anno al Masters 1000 di Parigi. Tuttavia, insieme al mio team, ho capito che non sono ancora nelle condizioni ideali per competere al livello che vorrei e che non dobbiamo affrettare il mio rientro. Pertanto, abbiamo deciso di dare priorità al recupero e di concentrarci sulla programmazione per il 2027. Grazie per l’affetto e il supporto costante di sempre durante tutto l’anno. Ci vediamo presto in campo. Andiamo avanti!“. Si chiude così per Fonseca un 2026 sfortunatissimo segnato da diversi problemi tra cui l’ultimo ai muscoli addominali che lo aveva costretto a rinunciare allo US Open.

Cinà vede le Next Gen ATP Finals

In virtù dello stop di Fonseca, cambia anche la situazione per Federico Cinà nella corsa verso le Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria. Il brasiliano era infatti secondo nella Race con 1.200 punti e praticamente certo della qualificazione, seguito da Martin Landaluce a quota 822 e proprio dal classe 2007 siciliano, staccato a 395 punti. Il forfait di Fonseca libera uno slot rendendo utile per la qualificazione anche la nona posizione nella Race, mentre resta da valutare la situazione di Rafael Jodar, primo con 3.159 punti, che con la finale raggiunta al Masters 1000 di Shanghai vede la possibilità di strappare un posto anche per le Nitto ATP Finals di Torino.