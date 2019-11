2019 da record per AIL Arezzo Federico Luzzi Onlus e Fedelux

E’ terminata con il ricavato record di 3000€ la raccolta fondi per Fedelux e AIL Arezzo Federico Luzzi Onlus organizzata da Giuseppe Compare, volontario Fedelux dal 2009, che tramite il sito eBay Aste di Beneficenza con una pagina dedicata all’associazione, ha venduto decine di articoli autografati da tennisti e personaggi famosi in tutto il mondo.

“E’ un grande risultato, un record per me aver raccolto questa cifra e non mi fermerò qui. Ne ero consapevole quando ho inserito su eBay gli articoli uno per uno, quest’anno a Roma (durante gli Internazionali di Tennis) ho avuto la fortuna di incontrare tanti tennisti che sono stati molto disponibili ad autografare i nostri cappellini o magliette.

Con alcuni ormai c’è un rapporto particolare, quando sono loro i primi a salutarti e farti qualche domanda è qualcosa di strano e molto emozionante. Uno dei tanti è Roger Federer che ha scherzato quando gli ho mostrato le due t-shirt dedicate ai 20 Slam vinti e mi diceva di venderle in fretta perché pensava già ad un’altra vittoria Slam (purtroppo non ancora arrivata). Una new entry è Matteo Berrettini, che avevo incontrato un paio di anni fa al Challenger di Barletta, mi ha autografato due maglie che aveva usato ad inizio stagione, procurate dal suo Manager Corrado Tschabuschnig, sempre pronto ad aiutare me e l’associazione in ogni modo, proprio a lui va il mio ringraziamento più grande. Possiamo dire che abbiamo portato fortuna a Matteo perché da quel giorno ha vinto 25 match (tra cui la vittoria a Stoccarda, Ottavi a Wimbledon, Semi agli Us Open) ed ha raggiunto la posizione nr.8 del mondo con la partecipazione alle Atp Finals.”

Paola Cesaroni, mamma di Federico Luzzi, Presidente Onorario di Associazione Fede Lux e Consigliere di Ail Arezzo Federico Luzzi Onlus, commenta così il risultato della raccolta fondi 2019:

“Quest’anno Giuseppe si è superato, ci ha voluto stupire a tutti i costi e con il suo paziente e laborioso lavoro, per purissimo attaccamento alla causa di Fede Lux in ricordo del compianto Federico Luzzi, ha raggiunto questo splendido traguardo. Che dire? Che sia un campione l’ho già scritto. Che gli voglio bene come fosse un figlio, l’ho già scritto. Che in 10 anni dal lontano 2009 si conferma il più tenace volontario di Fede Lux, forse anche questo l’ho già scritto. Che nessuna persona abbia in tanti anni personalmente procurato una donazione economica globale così alta, ecco, il conto lo facciamo oggi. Sono tante migliaia di euro. Noi siamo molto fieri di avere Giuseppe RF Compare al nostro fianco nella nostra mission. E Giuseppe RF Compare dovrebbe altamente essere fiero di sè stesso perchè persone così, ai tempi di oggi, ne esistono veramente poche. E allora ancora una volta GRAZIE DI CUORE, CARO, RARO E PREZIOSO AMICO.”

Giuseppe conclude: “Per me viene tutto così facile che non mi rendo conto di ciò che faccio, non mi fermo dal 2009, ormai è un’abitudine, un bell’hobby. In breve è questo: io faccio firmare delle maglie, chi le acquista facendo un’offerta sa che fa del bene ed in cambio ha un articolo che difficilmente potrebbe avere (se non facendo ore di fila in mezzo a migliaia di persone al Foro Italico, se si è fortunati), questi soldi poi vanno in beneficenza e c’è chi ne può beneficiare. Si crea una catena della felicità… chi vende, chi acquista ed infine i destinatari del ricavato. Noto la felicità delle persone quando acquistano questi articoli e mi spingono a fare sempre meglio.”

“Vorrei ringraziare ancora una volta chi ha aiutato e collaborato per questo grande risultato iniziando dal Manager C.Tschabuschnig, poi Federer, Nadal, Djokovic, Berrettini, Fognini, Thiem, Nishikori, Shapovalov, Del Potro, Cilic, Struff, Auger-Aliassime, Simona Halep, i Gemelli Bryan, inoltre A. Bresci della Hydrogen, M. Annibale e M. Arosio della Joma ed infine G.D’amico ed E.Segatori per gli autografi di Raf.”

La pagina di eBay “AIL_Federico_Luzzi_Onlus_Fedelux” rimarrà aperta con gli articoli rimasti, tra cui alcune t-shirt autografate da Nadal e Djokovic raggiungibile con questo link:

https://www.ebay.it/usr/ail_federico_luzzi_onlus_fedelux

l ricavato andrà a finanziare il servizio domiciliare medico per i malati di leucemia della sezione AIL Arezzo Federico Luzzi ed il progetto AIL-GIMEMA per la ricerca.

