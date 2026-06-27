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A che ora Humbert-Bergs: data, orario e diretta tv finale ATP 250 Eastbourne 2026

Redazione
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Ugo Humbert - Foto Mike Frey / IPA
Ugo Humbert - Foto Mike Frey / IPA

Ugo Humbert e Zizou Bergs si affrontano nella finale dell’ATP 250 di Eastbourne 2026. La sfida, in programma inizialmente sabato, è stata rinviata per pioggia a domenica 28 giugno e prenderà il via a partire dalle ore 12 italiane. Si ripartità dal 2-1 nel primo set in favore del francese, avanti anche 15-30 nel game in risposta.

DOVE SEGUIRE IN TV HUMBERT-BERGS

Il match tra Humbert e Bergs si potrà seguire sui canali Sky Sport (SSkySportTennis o Sky Sport Mix), inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

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