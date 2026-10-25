ATP 250 Lione 2026: Musetti batte Fritz e torna vincere in finale

Lorenzo Musetti è tornato a vincere in finale, la maledizione è finita: il cammino culminato contro Taylor Fritz per 6-3 6-4 all’ATP 250 di Lione 2026 ricorda il livello dimostrato nella scorsa stagione sotto diversi punti di vista, ma con una gioia in più, perché questo è il suo primo titolo dopo quattro anni e sette finali. Molti di questi risultati sono stati influenzati dalla tensione causata dalla striscia negativa, ma la voglia di Musetti di interromperla era troppa e questa volta la concentrazione non è mai venuta meno.

Le condizioni di gioco hanno aiutato, la lentezza della superficie ha messo l’azzurro nelle condizioni di poter manipolare lo scambio o difendere più facilmente, il suo pane. La fiducia guadagnata durante la settimana spiega però quanto lui ci abbia messo il resto, crescendo di convinzione e livello generale di partita in partita. Anche le conferme a livello fisico sono notevoli, le sei ore e sette minuti giocate contro Luca Van Assche e Flavio Cobolli in tre giorni consecutivi non si gestiscono con tale scioltezza senza aver recuperato la forma che così spesso gli è sfuggito durante la stagione.

L’ultima volta

L’ultimo torneo vinto da Musetti è stato l’ATP 250 di Napoli del 2022. In quell’occasione il suo avversario fu proprio Matteo Berrettini, che uscì sconfitto e 7-6(5) 6-2. Lorenzo aveva cominciato un percorso di finali di discreto livello, visto che il suo primo trofeo era arrivato, sempre nel 2022, al ‘500‘ di Amburgo in finale contro Carlos Alcaraz, battuto 6-4 6-7(6) 6-4. Da quel momento è stato un lento peggiorare di sensazioni e ansie, che hanno man mano preso il sopravvento. Nella striscia negativa sono presenti cinque tie-break persi, due finali con match point non sfruttati, e diverse vicissitudini non lontane. La finale mancava dalla sconfitta contro Bublik al ‘250‘ di Hong Kong (7-6(2) 6-3) del gennaio del 2026.

La classifica

A causa di una settimana aggiunta in estate al Tour tra Wimbledon e il cemento statunitense, dopo il prossimo aggiornamento del ranking ATP sono già in uscita i punti della semifinale all’ATP 500 di Vienna nel 2025. Nel finale di stagione a Musetti scadranno anche i 165 punti della finale al ‘250’ di Atene, persa contro Novak Djokovic, e i 200 per la vittoria nel girone delle ATP Finals contro Alex De Minaur (entrambe 7-5 al terzo), risultati finalmente ritrovati con questo titolo.

Un Musetti di questo tipo può facilmente ripetersi nelle prossime settimane, ma il momento in cui potrà veramente recuperare il rango che gli spetta arriverà nella primavera 2027, sulle superfici naturali, che rimangono le preferite nonostante la qualità dimostrata indoor. Dall’infortunio ai quarti di finale dell’Australian Open ai quarti di finale contro Djokovic, Lorenzo è stato costretto a giocare per settimane con diversi acciacchi, prima di fermarsi del tutto saltando sia il Roland Garros che Wimbledon.