Qualificazioni Wimbledon 2026: Passaro e Moller non partecipano, giocheranno i Challenger

Manca sempre meno all’inizio di Wimbledon 2026. Lunedì 22 giugno partiranno le qualificazioni al Major londinese, con ben 16 italiani presenti tra tabellone maschile e femminile, e la stragrande maggioranza dei giocatori con un buon ranking proverà a regalarsi il sogno di partecipare al main draw del torneo più leggendario del tennis. Ci saranno, però, delle eccezioni: il danese Elmen Moller (n.149 ATP) e il perugino Francesco Passaro, numero 190 del mondo, infatti, hanno deciso di non prendere parte alle qualificazioni di Wimbledon, bensì di dedicarsi ai Challenger previsti come da calendario per quella settimana. Una scelta insolita per due tennisti presenti nella Top 200 mondiale, sia a livello di prestigio che di guadagno personale.