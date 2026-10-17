WTA 1000 Wuhan 2026, Chwalinska supera Swiatek e conquista la finale

fSaranno Maja Chwalinska e Sonay Kartal a contendersi il titolo del WTA 1000 di Wuhan 2026. Dopo il successo della britannica, che aveva aperto il programma battendo Jelena Ostapenko con il punteggio di 7-6(9) 7-6(5), nella seconda semifinale la polacca ha avuto la meglio nel derby con Iga Swiatek, terminato con lo score di 7-5 6-1.

Sfida fortemente condizionata dall’infortunio dell’ex numero uno al mondo, che sul 6-5 della prima frazione ha richiesto anche l’intervento della fisioterapista per un problema nella zona dell’anca sinistra. Swiatek, che ha mancato due set point dopo essersi trovata avanti 5-3, ha poi provato a rimanere in campo senza però riuscire ad opporre resistenza nel secondo parziale.

Con questa vittoria, Chwalinska raggiunge la sua seconda finale nel circuito maggiore, la seconda stagionale dopo quella persa contro Mirra Andreeva al Roland Garros. Un successo che permette alla polacca di conquistare un nuovo best ranking al numero 12 del mondo che potrebbe migliorare di un’ulteriore posizione in caso di titolo a Wuhan.