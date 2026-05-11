L’orario di Darderi-Zverev: data e diretta tv ottavi di finale Internazionali d’Italia 2026

Torna in campo Luciano Darderi e lo farà contro la testa di serie n.2 del tabellone Alexander Zverev, nel match valevole per gli ottavi di finale Internazionali d’Italia. L’azzurro nel suo percorso si è imposto su Hanfmann e Paul, mentre il tedesco ha superato Altmaier e Blockx. L’unico precedente è stato nel 2024 al Foro Italico dove trovò la vittoria Zverev

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Darderi e Zverev e andrà in scena martedì 12 maggio sulla BNP Paribas Arena non prima delle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).