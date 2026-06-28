Emma Raducanu non giocherà Wimbledon, il messaggio sui social

Emma Raducanu non giocherà Wimbledon 2026. La tennista britannica aveva avuto dei problemi alla caviglia durante il WTA 500 del Queen’s, dove si era arresa solo in finale a Donna Vekic. Non al meglio appena arrivata all’All England Club, Raducanu ha annunciato di aver trovato – dopo aver svolto degli esami – una frattura da stress e di dover saltare il terzo Slam della stagione. L’inglese, testa di serie numero 30, sarebbe dovuta scendere in campo lunedì 29 contro la croata Antonia Ruzic.

Il messaggio

“Ciao a tutti, non riesco a credere di doverlo dire, ma purtroppo sono stata costretta a ritirarmi da Wimbledon quest’anno.

Ho fatto tutto il possibile per provare a presentarmi al via domani, ma dopo un’ultima risonanza questa sera, il fastidio che stavo gestendo si è trasformato in una frattura da stress e i medici mi hanno consigliato di smettere di stringere i denti.

Giocare a Wimbledon, davanti al pubblico di casa, significa tutto per me, quindi è davvero difficile da accettare.

Voglio ringraziarvi tutti per il vostro supporto e il vostro incoraggiamento. Soprattutto in un momento come questo, è qualcosa di inestimabile. Non vedo l’ora di rivedervi quando sarò tornata”.