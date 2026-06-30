Wimbledon 2026: Paolini lotta e rimonta Montgomery, è secondo turno

Jasmine Paolini avanza al secondo turno di Wimbledon 2026. La tennista azzurra, testa di serie numero 13 e finalista ai Championships nel 2024, rimonta la qualificata Robin Montgomery (n.195 WTA) e conferma il risultato della passata stagione. 0-6 6-4 7-5, in due ore e 22 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’azzurra, la vincente della sfida tra Vicktorija Golubic (n.62 WTA) e Iryna Shymanovich (n.215 WTA). Si ferma il cammino di Montgomery a Wimbledon, dopo le vittorie on Caroline Dolehide (n.214 WTA), Elvina Kalieva (n.136 WTA) e Marina Bassols (n.144 WTA).