Australian Open 2026, Swiatek: “Primo set deciso su pochi punti. Devo migliorare”

“Non sono felice del risultato ma è stato un match di grande intensità. Il primo set si è deciso su pochi punti mentre il secondo è stato più difficile per me perché lei ha servito meglio“. È un Iga Swiatek delusa e consapevole quella che si è presentata in conferenza stampa per analizzare la sconfitta subita per 7-5 6-1 contro Elena Rybakina nel match valido per i quarti di finale dell’Australian Open 2026.

ANALISI DI UNA SCONFITTA

Ecco come la numero 2 del mondo ha proseguito nell’analizzare il match: “A volte ho sbagliato la risposta nei momenti importanti, volevo essere più aggressiva sulla sua seconda di servizio. Nel secondo set ho perso intensità. So che devo migliorare anche col servizio, ci sono cose che stiamo cambiando ma tra un match e l’altro non si ha tanto tempo per poterlo fare. Credo sia necessario a volte fermarsi per poter migliorare il proprio gioco ma il calendario non lo consente“.

QUESTIONE DI PRIVACY

Un argomento sempre di attualità tornato in auge nelle ultime ore a causa del video circolato sui vari social network in cui Coco Gauff distrugge la sua racchetta sulla via degli spogliatoi pensando di non essere ripresa. Questo il pensiero di Swiatek sull’argomento: “Dobbiamo domandarci se siamo tennisti o animali allo zoo che tutti possono osservare in ogni momento. Sarebbe bello avere più privacy. I giocatori dovrebbero essere guardati in campo e in conferenza stampa, non diventare dei meme quando uno di noi si scorda un accredito“.