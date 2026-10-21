Errani-Paolini subito fuori a Ningbo: Bucsa e Melichar-Martinez vincono in due set

Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez superano Sara Errani e Jasmine Paolini al debutto nel doppio femminile del Ningbo Open. Le teste di serie numero uno si aggiudicano il primo set per 7-5 e chiudono la sfida con il punteggio di 7-5, 6-3. Le due italiane escono così subito di scena dal torneo cinese.

Sara Errani e Jasmine Paolini cedono il primo set a Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez, che si impongono 7-5 nel debutto al Ningbo Open. Le azzurre, opposte alle teste di serie numero uno del torneo, erano riuscite a portarsi avanti 4-2, ma hanno subito la reazione delle avversarie, capaci di vincere due giochi consecutivi e rimettere in equilibrio il parziale. Bucsa e Melichar-Martinez hanno poi completato la rimonta, chiudendo il set dopo aver vinto 36 punti e sfruttato due delle sette palle break avute a disposizione. Le italiane hanno invece faticato soprattutto al servizio, raccogliendo appena il 46% dei punti con la prima.

Nel secondo set, Sara Errani e Jasmine Paolini partono vincendo il game d’apertura, ma Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez riescono a prendere il controllo della frazione, portandosi sul 3-1 e guadagnando un margine di due giochi. Le azzurre accusano un calo e faticano a trovare continuità, senza riuscire a recuperare lo svantaggio. Nel finale del parziale fanno la loro comparsa anche alcune gocce di pioggia, con le quattro tenniste costrette a fermarsi per qualche minuto prima di riprendere il gioco. La pausa non cambia l’inerzia dell’incontro: Bucsa e Melichar-Martinez chiudono sul 6-3, conquistando la vittoria in due set ed eliminando subito le italiane dal Ningbo Open. Le teste di serie affronteranno al secondo turno la canadese Leylah Fernandez e l’ucraina Marta Kostyuk.