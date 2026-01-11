Tabellone femminile qualificazioni Australian Open 2026: sei azzurre al via, Bronzetti n.2 del seeding

Sorteggiato il tabellone di qualificazioni del primo Slam dell’anno: sono ben sei le azzurre presenti nel femminile che, a partire dalla notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio, si daranno battaglia per conquistare un posto nel main draw dell’Australian Open. La prima testa di serie italiana è Lucia Bronzetti (2) che sfiderà Bolsova. Segue Lucrezia Stefanini (26) opposta a Vedder. Presenti anche Brancaccio, Rosatello, Jessica Pieri e Silvia Ambrosio. Di seguito il tabellone completo con tutti gli accoppiamenti.
TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
Zakharova (1) – Mladenovic
Bai – Korneeva
Vidmanova – Xu
Guo – Salkova (31)
Bronzetti (2) – Bolsova
Brancaccio – Stoiana
Stephens – Palicova
Gadecki – Rus (22)
Sherif (3) – Maristany Zuleta de Reales
Lazaro Garcia – Prozorova
Wei – Kalieva
Ma – Lepchenko (32)
Kraus (4) – Gjorcheska
Zidansek – Ponchet
Iatcenko – Carle
Chirico – Yuan (25)
Sonmez (5) – Samson
Riera – Shibahara
Rosatello – Mikulskyte
Gasanova – Quevedo (30)
Starodubtseva (6) – Tubello
Papamichail – Vickery
Hruncakova – Nahimana
Pera – Tomova (18)
Boulter (7) – Giovannini
Shymanovich – Rodionova
Leonard – Sakatsume
Hontama – Timofeeva (28)
Sasnovich (8) – Efremova (WC)
Von Deichmann – Alame (WC)
Sharma – Branstine
Snigur – Kawa (24)
PARTE BASSA
Jimenez Kasintseva (9) – Cross
Pigossi – Zhu
Mrdeza – Kostovic
Parrizas Diaz – Stakusic (17)
Masarova (10) – Charaeva
Chwalinska – Brengle
Kokkinis (WC) – Koevermans
Kalinina – Garland (19)
Townsend (11) – Hibino
Rame – Ortenzi
Hunter (WC) – Gorgodze
Subasic (WC) – Radivojevic (27)
Minnen (12) – Jorge
Jessica Pieri – Tan
Knutson – Cabrera (WC)
Webb (WC) – Klimovicova (23)
Parry (13) – Pridankina
Tagger – Gao
Aiava – Dart
Costoulas – Tararudee (21)
Korpatsch (14) – Bulgaru
Ambrosio – Sanchez
Wuerth – Liu
Inglis – Romero Gormaz (29)
Vandewinkel (15) – Lee
Monnet – Micic (WC)
Ferro – Ku
Friedsam – Fruhvirtova (20)
Bartunkova (16) – Janicijevic
Smith (WC) – Brace
Sevastova – Osuigwe
Vedder – Stefanini (26)