Challenger Barletta 2019, l’ordine di gioco di lunedì 8 aprile

Tutto pronto a Barletta per l’inizio del Challenger 80 “Open Città della Disfida”. Molti i match in programma per la giornata d’esordio, distribuiti su tre campi. Diversi i match interessanti, con tantissimi giovani pronti a sfruttare la grande occasione.

L’ORDINE DI GIOCO DI LUNEDI’ 8 APRILE

LaPulita & Service (Campo Centrale) – 11:00 am

Tomislav Brkic (BIH) vs Daniel Masur

Gian Marco Moroni (ITA) vs Jannik Sinner (ITA)

LaPulita & Service – Not Before 3:00 pm

Lorenzo Musetti (ITA) vs Gastao Elias (POR)

Roberto Marcora (ITA) vs Jacopo Berrettini (ITA)

LaPulita & Service – Not before 6.30 pm

Giuseppe Tresca (ITA) vs Giulio Zeppieri (ITA)

I Bilanciai (campo numero 1) – Not Before 11:00 am

Nino Serdarusic (CRO) vs Norbert Gombos (SVK)

Julian Ocleppo (ITA) vs Aldin Setkic (BIH)

Pavel Kotov (RUS) vs Steve Darcis (BEL)

Matteo Donati (ITA) vs Javier Barranco Cosano (ESP)

Altitud (Campo numero 2) – Not Before 11:00 am

Sakander Mansouri (TUN) vs Denis Yevseyev (KAZ)

Karim-Mohamed Maamoun (EGY) vs Vaclav Safranek (CZE)

Altitud – Not Before 2:30 pm

Laurynas Grigelis (LTU) vs Zdenek Kolar (CZE)

© riproduzione riservata