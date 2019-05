Qualificazioni Roland Garros 2019, Jasmine Paolini: “Obiettivo raggiunto, sono soddisfatta” (AUDIO)

“Finalmente, era un obiettivo anche questo e sono felice di averlo raggiunto, non potrei essere più contenta“. Jasmine Paolini è raggiante dopo la vittoria contro Allie Kiick che le vale, per la prima volta in carriera, la qualificazione al main draw del Roland Garros 2019. Vittoria al turno decisivo per la tennista azzurra, brava a sconfiggere l’americana in un’ora e nove minuti di gioco con i parziali di 6-1 6-4: “Sono molto soddisfatta, fino ad ora non ho perso un set e direi che non poteva andare meglio. Ho tenuto sempre un buon livello di gioco, sono contenta per questo – ha sottolineato Jasmine ai microfoni di Sportface – Sul 5-4 (secondo set, ndr) mi è venuta un po’ di ansia ma sono rimasta concentrata e sono riuscita a tornare sul mio gioco e a essere lucida, alla fine è andata bene“.

Ma dando uno sguardo in avanti per Paolini quale sarà il suo destino nel tabellone principale? “Il tabellone non l’ho nemmeno guardato, mi voglio godere il momento. Appena saprò con giocherò mi farò un’idea della giocatrice“. Infine sulla crescita avuta rispetto alla scorsa stagione: “Penso che come ho detto l’altro giorno la consapevolezza sia stata la chiave, sono venuta qui giocando bene. A Roma ho preso la wild card anche se nel tabellone non è andata bene. Ero comunque consapevole di aver raggiunto un buon livello di gioco oltre ad aver raggiunto la consapevolezza di potermi qualificare“.

Ascolta l’intervista a Jasmine Paolini

Ascolta “Qualificazioni Roland Garros 2019, Paolini: “Obiettivo raggiunto”” su Spreaker.

