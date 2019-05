Al Ct Ceriano torna il circuito Fratelli Rossetti

Tutto pronto per “l’invasione” dei giovani talenti. Anche quest’anno, come di consueto, si avvicina la tappa cerianese del Circuito Fratelli Rossetti, la competizione giovanile dedicata a ragazzi e ragazze dall’under 10 fino all’under 16 che si concluderà con il Master finale del 24 agosto al Tc Parabiago. Sperando che il maltempo che ha complicato le cose durante le prime tappe lasci finalmente spazio a un po’ di sole, il club brianzolo si conferma per l’appuntamento fisso di una manifestazione giunta alla sua quindicesima edizione. Si parte sabato 25 maggio con gli under 10 e under 16 sui campi cerianesi di via Campaccio e con gli under 12 e under 14 che giocheranno invece sui campi veloci del Centro Robur di Saronno. Le finali sono in programma per il 9 giugno. Ma non c’è solo il “Fratelli Rossetti” per il CTC che, dopo aver superato la fase regionale a gironi del campionato di Serie C sia col team maschile che con quello femminile, si appresta a un doppio confronto a eliminazione diretta a caccia dei tabelloni nazionali. Domenica 26 maggio i maschi sfideranno in casa la Polisportiva AMP di Pavia (chi vince se la vedrà poi con il Tc Milano Alberto Bonacossa nel turno decisivo) mentre le ragazze andranno nel capoluogo per la sfida contro il Quanta Club.

